Photo essay: The faces of FestiFools 2024

Nina O'Connor (L) at FestiFools 2024.

Marion Strassel with father Quinn Strassel at FestiFools 2024.

U.S. Representative Debbie Dingell at FestiFools 2024.

Ahnes Kim at FestiFools 2024.

Dominique Witten at FestiFools 2024.

Michigan Senator Jeff Irwin at FestiFools 2024.

Gabriel Biber (R) with his daughter at FestiFools 2024.

Jeanne Mackey and Pattie Postel from A2 Bubbles at FestiFools 2024.

Curtis Pigneguy at FestiFools 2024.

Annette Tomasello with Tree Town Ukes at FestiFools 2024.

Nayiri, Lilo, and Tadd Mullinix at FestiFools 2024.

Brittany Tobias (back right) with her family at FestiFools 2024.

Aut Bar founders Keith Orr and Martin Contreras at FestiFools 2024.

Problematic Black Hottie DJing at FestiFools 2024.

Cynthia Huang (center) at FestiFools 2024.