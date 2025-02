Ypsi nonprofit uses physical activity to help girls build life skills

Britt Hueter A GOTR race in 2024.

Rotary Club of Ann Arbor

Kiwanis Club of Ann Arbor

Ann Arbor Community Foundation

Doug Coombe Estabrook Elementary special education teacher Cheri Cottrell.

Doug Coombe Jah'Niya, Jah'Nyla, ane Najma Treadwell.

Britt Hueter A GOTR race in 2024.