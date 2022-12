Cuando se le pregunta sobre el "trabajo de sus sueños", duda. La confusión de la joven madre no parece estar relacionada con que esté aprendiendo inglés o que estemos teniendo esta conversación en su sala de estar con la ayuda de una traductora que intercambia ráfagas de español con la nueva Detroiter.Carolina Cruz, de 28 años, parece tener dificultades con la pregunta porque su meta de encontrar cuidado infantil y trabajo estable tiene poco que ver con soñar. Ese es un lujo que aún debe considerar. Ella le dice a nuestra traductora Mayté Penman, una empleada de TechTown y nativa de Durango, México, que está buscando trabajo bilingüe pero que es flexible para probar lo que está disponible en la comunidad.Cruz, su esposo y su hija de dos años emigraron de Colombia a Detroit hace nueve meses. Con la ayuda de un amigo, vinieron en busca de oportunidades y seguridad, dejando atrás a la familia y la familiaridad. Su marido, que también habla poco inglés, encontró trabajo en la construcción. Antes de mudarse, Cruz estaba en servicio al cliente. Ella dice que quiere aprender un conjunto de habilidades aquí que puede usar para ayudar a otros. Con su cálida bienvenida y su risa contagiosa, esto no es difícil de imaginar.Pero, en una ciudad donde 22,000 niños están esperando para acceder a cuidado y educación temprana, Cruz aún tiene que asegurar un cuidado infantil asequible para su hija Lauren. Hizo llamadas y envió correos electrónicos a proveedores privados en el lado este de Detroit, donde ella y su esposo alquilan una casa a su jefe. Su familia necesita un ingreso adicional para ayudarlos a estabilizarse, dice, y está ansiosa por que ella y Lauren socialicen fuera del hogar. Pero los proveedores cercanos con vacantes están cobrando entre $250 y $275 por semana, un precio que no cubre el costo real del cuidado de los niños , pero que sigue siendo inaccesible para la pareja. Es un dilema común para las familias de Michigan donde los gastos de cuidado infantil a menudo superan el alquiler o el pago de la hipoteca.A principios de octubre, Cruz encontró Matrix Human Services en línea. El programa Head Start de la organización sin fines de lucro, financiado con fondos federales, atiende a niños de bajos ingresos desde el nacimiento hasta los cinco años ya sus familias en 16 centros en toda la ciudad. También se asocia con centros de cuidado infantil independientes en Detroit para proporcionar aulas de Head Start y va a los hogares para apoyar a las mujeres embarazadas y los niños con cuidado prenatal y habilidades de crianza. Debido a la crisis de personal de cuidado infantil en medio de COVID-19, más de 500 familias de Detroit están esperando una vacante con Matrix.Cruz descubrió la espera cuando visitó el sitio Manuel Reyes de Matrix en el suroeste de Detroit, donde un miembro del personal bilingüe la ayudó a completar una solicitud e ingresar a una lista en varias ubicaciones. Ella dice que el transporte será complicado si se abre una ubicación al otro lado de la ciudad, pero está dispuesta a resolverlo. Está ansiosa por asegurar un lugar para Lauren en el programa preescolar gratuito y se siente atraída por la habilidad de la organización para conectarse con ella en español."Siempre tenemos personal bilingüe disponible en lo que se refiere al hispano-hablante", dice Oralda Madrigal, gerente de ERSEA para Matrix Head Start. ERSEA (por sus siglas en inglés) significa Elegibilidad, Reclutamiento, Selección, Inscripción y Asistencia. Su equipo se presenta regularmente en eventos comunitarios en toda la ciudad para informar a los padres sobre los servicios de salud y educación que ofrece Matrix."Cada vez que tenemos familias bilingües que no hablan español que vienen a presentar una solicitud, nos comunicamos con ellos con recursos, ya sea de nuestro personal o de un recurso externo", dice ella. "Nos hemos propuesto que ninguna familia se vaya con la sensación de 'Me dirigieron aquí y ahora, nadie habla mi idioma'".Ella dice que las familias de Detroit que buscan servicios a lo largo de los años han hablado principalmente inglés, español o árabe. Pero la organización ahora ve una afluencia de idiomas, incluido el francés, principalmente de refugiados africanos que se alojan en Freedom House Detroit . Ella dice que más familias de habla hispana están migrando al lado este de Detroit, donde Matrix tradicionalmente no ha necesitado brindar opciones de idiomas como en el suroeste. Aquí, la organización comparte su presencia con Starfish Family Services, que también cuenta con personal bilingüe y ofrece materiales traducidos.Como el mayor proveedor de Head Start de Detroit, Matrix está trabajando para aumentar su capacidad de servir a las familias que no hablan inglés al ofrecer salarios más altos para los empleados bilingües. La organización utiliza Bromberg , un servicio local de interpretación y traducción profesional, para evaluar las capacidades lingüísticas del personal y garantizar que los servicios y documentos de Matrix abarquen matices y dialectos regionales para comunicarse claramente con los padres.Según Cristal Claussen, directora del programa Matrix Head Start, el 17 por ciento de los 321 miembros del personal de la organización son bilingües. Hablan español, árabe y francés. Del personal de ERSEA, advocadores de la familia y coordinadores de registros que se comunican más con los padres, entre el 36 y el 46 por ciento hablan varios idiomas, al igual que el 17 por ciento de los maestros en las aulas Matrix"También nos aseguramos de que los libros y materiales que compramos, tanto para nuestras aulas como los que enviamos a casa con nuestras familias, estén en los idiomas que hablan en su hogar", dice Claussen. "Tenemos un gran respeto y aprecio por las culturas que nuestras familias identifican dentro de sus hogares y vidas. Nos aseguramos de que nuestro personal tenga las mismas expectativas culturales cuando brinda servicios a nuestras familias. Una de las cosas que nos hace particularmente buenos en esto es que nuestro personal realmente representa a nuestra comunidad, por lo que pueden abogar por lo que las comunidades necesitan de nosotros".Cruz dice que la comunicación bilingüe es útil para ella como madre, pero si Lauren entra en un salón de clases, no es crítico que su maestro hable español. Ella quiere que su hija aprenda inglés mientras es joven. Lo que más valora es encontrar un cuidado amoroso asequible y que su hija crezca en independencia.Lauren hunde la cabeza en el pecho de su madre. Es tímida, dice Cruz. Los dos pasan todos los días juntos en casa mientras su esposo trabaja. La pareja tiene un automóvil y ella aún tiene que aprender a conducir en Michigan, algo que espera hacer pronto. Como primera maestra de su hija, la ayuda a practicar sus colores, números, letras y vocales. Lauren dibuja y pinta en una tableta y "cocina" en su cocina de juguete. Juntos, miran videos en línea para ayudarlos a aprender inglés.Es una esponja que absorbe todo lo que puede, dice Cruz. Quiere que su hija tenga más oportunidades de aprender y relacionarse con los demás. Ella dice que será bueno para ambos aventurarse fuera de su entorno familiar. La parte más difícil de la transición desde Colombia ha sido dejar su comunidad y tratar de conocer gente aquí cuando están relativamente aislados. Todavía tiene que conectarse con alguna comunidad de habla hispana o hacer amigos.Cruz se imagina trabajando mientras Lauren va a la escuela, pero si esto no sucede pronto, puede considerar un turno de noche mientras su esposo y su hija duermen. A través del jefe de su esposo, conoció a una mujer que ofrece cuidado de niños, pero pagar de su bolsillo es un gasto difícil de manejar en este momento. Su familia necesita concentrar sus ingresos en lo básico, dice, como muebles, electrodomésticos, alimentos, gasolina y alquiler.Norma Galvan, administradora de participación comunitaria de padres y familias, dice que conectarse con la comunidad de Matrix es más que el cuidado de niños. La organización de servicios sociales y sus socios apoyan a las familias necesitadas de muchas maneras. Esto incluye asistencia alimentaria y de servicios públicos, desarrollo de la fuerza laboral, alquiler de emergencia, asistencia legal, traducción de documentos y ayuda en caso de desalojos, ejecuciones hipotecarias, violencia doméstica y deportación. Ella dice que su equipo de defensores de la familia puede ayudar a los padres que no hablan inglés como Cruz con encontrar un trabajo en la comunidad. La organización también contrata a padres para puestos de maestros suplentes y ayudantes de cocina.Pero para atender a más niños e invitar a las familias a sus sistemas de apoyo, se necesitan maestros de aula. Matrix tiene fondos para 1429 niños en sus programas basados en centros, que actualmente están inscritos en un 65 por ciento. Sus asociaciones de cuidado infantil en centros independientes están al 70 por ciento. La organización tiene 71 plazas docentes abiertas, un tercio de su fuerza laboral docente.El gobierno y el estado han sido generosos con los fondos dados una sola vez, dice Claussen, lo que ha permitido a Matrix incentivar la contratación y retención de personal. Pero es necesario que haya más fondos para implementar los aumentos salariales permanentes que harían de estos puestos una opción de carrera deseable, dice ella. Los educadores de edad temprana están optando por salirse de la fuerza laboral por trabajos con salarios más altos, como el comercio de venta al por menor y servicio de alimentos. Matrix ha utilizado parte de su presupuesto no gastado para aumentar temporalmente los salarios del personal. Aun así, dice que sus educadores de primera infancia deben estar a la par con los maestros de jardín de infantes, una meta que aún no se ha logrado.La organización ha creado un canal de maestros de pre-kínder desde adentro para combatir el déficit de fuerza laboral. Se alienta a los padres a inscribirse en un programa gratuito de seis meses para acreditarse en el cuidado de niños pequeños y prepararse para ganar un salario digno en Matrix u otro programa de Head Start.Mientras los proveedores y advocadores de la educación temprana trabajan para construir y retener una fuerza laboral, los padres esperan. El tiempo depende del centro, la edad del niño y las necesidades únicas del personal de la organización. Head Start también utiliza un sistema de puntos para evaluar las necesidades de las familias. Al señalar los desafíos de salud, los hogares de un solo padre/madre, los requisitos de educación especial y la dependencia de la asistencia pública, las organizaciones trabajan para atraer a los niños más vulnerables. También hay puntos para estudiantes de dos idiomas como los Cruz. Cuando un centro de Matrix agota sus listas de espera, el personal se comunica para encontrar familias que esperan una vacante en sus instalaciones cercanas.Tratamos de asegurarnos de que nuestras familias tengan el mayor acceso posible a recibir servicios”, dice Claussen. “Pero ya sabes, estamos limitados”.Mientras espera, Cruz sueña con apoyo, independencia y comunidad.Debido a los daños causados por el agua en su alquiler del lado este, los Cruz se han mudado desde esta entrevista. Permanecen en Detroit. Toda la conversación con Carolina Cruz fue traducida personalmente por Mayté Penman Lea más artículos de Sarah Williams. Todas las fotos fueron tomadas por Rosa María Zamarrón Esta entrada es parte de nuestra serie Educación Temprana Importa ( Early Education Matters ) , que explora el estado de la educación temprana y el cuidado infantil en nuestra región. A través del generoso apoyo de la Colaboración de Financiadores de la Primera Infancia del Sudeste de Michigan/ Southeast Michigan Early Childhood Funders Collaborative (SEMI ECFC), informaremos sobre lo que los padres y proveedores están experimentando en este momento, lo que funciona y lo que no, y quién está descubriendo soluciones.Sarah Williams es una escritora y fotoperiodista independiente que vive en el área metropolitana de Detroit. Su trabajo se enfoca en individuos y organizaciones sin fines de lucro que invierten en sus comunidades a través del arte y la cultura, atención médica holística, educación y revitalización de vecindarios. Síguela en Instagram @sarahwilliamstoryteller