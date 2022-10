Los candidatos de Michigan responden al tema de la salud mental en la primera infancia

En Michigan, y en todo Estados Unidos, los niños tienen problemas de salud mental, emocional y de comportamiento. Las investigaciones demuestran que estos problemas de salud, si no se tratan, reducen las oportunidades de éxito académico, social y laboral, y a menudo siguen a los niños hasta la edad adulta. Aproximadamente uno de cada cinco jóvenes en Michigan tiene un trastorno de salud mental diagnosticable, lo que resulta en un deterioro significativo para uno de cada 10 jóvenes, según el Citizens Research Council of Michigan. Entre los niños de nuestro estado que padecen enfermedades mentales, más de un tercio no recibe atención (estas lagunas aumentan con los trastornos por consumo de sustancias), dice el consejo.Los padres y los defensores de los niños están preocupados por la forma en que los candidatos electorales de Michigan van a priorizar la salud y el bienestar de los niños. Muchos se presentaron recientemente en un foro virtual para preguntar a los candidatos a la Cámara de Representantes cómo piensan abogar por un acceso equitativo a la ayuda en salud mental, así como cuál es su posición respecto a la atención infantil asequible y el preescolar universal los salarios dignos para los proveedores de atención infantil y el derecho al aborto Los candidatos que asistieron al acto de Champions for Hope de Detroit representaban a ocho distritos diferentes de la Cámara de Representantes, todos ellos relacionados con al menos una parte de Detroit. Algunos buscan la reelección, mientras que otros se presentan por primera vez. Los hemos enumerado aquí según el distrito que esperan representar en el nuevo mapa de Michigan publicado a principios de este año por la Michigan Independent Citizens Redistricting Commission (MICRC).Aunque no todos los candidatos permanecieron durante todo el foro, asistieron el representante Tyrone Carter, demócrata (Distrito 1), la representante Regina Weiss, demócrata (Distrito 6), Charles Villerot, republicano (Distrito 6), Mike McFall, demócrata (Distrito 8), Rob Noble, republicano (Distrito 8), Natalie Price, demócrata (Distrito 5), el representante Abraham Aiyash, demócrata (Distrito 9), y Michele Lundgren, republicana (Distrito 9).Abigail Smathers, una estudiante graduada de la facultad de trabajo social de la Wayne State University, dijo a los candidatos que a través de su trabajo en los servicios de la primera infancia y la familia, y la especialización en la salud infantil y mental, ella y sus colegas han visto un aumento alarmante en todo Michigan de los problemas emocionales y de comportamiento en los bebés, niños pequeños y niños."Las investigaciones demuestran que las consultas de salud mental ofrecen una solución realmente buena para los niños en las guarderías", dice. "En nuestro estado, sólo están realmente disponibles en 18 condados [hay 83 condados en Michigan], por lo que los padres y los profesores de las guarderías no tienen un acceso equitativo a este apoyo crucial".dijo que la salud mental parece ser un área de atención médica que se pasa por alto para los niños."Los recursos no son necesariamente lo único que se puede ofrecer en situaciones como ésta. Quizás cualquier tipo de escuela, centros comunitarios, consultorios médicos, cualquier tipo de situaciones de referencia que se puede utilizar", dijo. "A menudo, no está disponible en ciertas áreas, tal vez en el país, pero en la ciudad donde vivo y represento el distrito 9, probablemente querría asegurarme de que las referencias estuvieran disponibles en el par de escuelas que tenemos aquí. Las canalizaciones deberían estar disponibles en todas partes".Dijo que todo el mundo debería tener opciones y que éstas deberían tener un precio regulado. "La ayuda psicológica y psiquiátrica suele ser algo cara. Hay que asegurarse de que todo el mundo está siendo atendido en todos los niveles", dijo. "Todo tiene que ser una interacción de tipo familiar y comunitario. Si llego a Lansing, me aseguraré de que tengamos algo disponible para la salud mental".dijo que está menos familiarizada con los exámenes de salud de los bebés y de la primera infancia, pero en lo que se refiere a los cursos de preescolar a 12º grado, ha estado trabajando duro para proporcionar servicios de salud mental a los niños. Esto implica el reclutamiento de trabajadores de salud mental, psicólogos y consejeros para ayudar a llenar las muchas funciones necesarias en todo el estado."Actualmente estoy investigando y trabajando en una legislación para ampliar los servicios para niños con autismo en la primera infancia", dijo, "mirando lo que algunos de los otros estados están haciendo, como California, algunos de los servicios que están proporcionando en comparación con lo que estamos haciendo en Michigan. Me parece bien que se amplíe para mirar más allá del trastorno del espectro del autismo y que también se consideren de forma más amplia otros problemas de salud mental."está de acuerdo en que la salud mental es un tema importante que apoyará con financiación."Los problemas de salud mental, si se pueden identificar y ayudar a resolverlos -no se van a resolver todos- pero eso pasa por la falta de vivienda, y en particular, como vimos como agentes de policía, usted vio, cuántas personas encarceladas tienen fuertes problemas de salud mental", dijo. "Y uno quisiera no tener que encerrarlos, pero por lo que hicieron, tuvieron que ser recluidos, pero siguen necesitando el trabajo de salud mental. Estoy de acuerdo en financiar todo eso", dijo, "porque eso nos va a ayudar a todos como sociedad".dijo que trabajar para arreglar nuestro maltrecho sistema de salud mental en Michigan es una de las principales prioridades de su campaña."Estamos utilizando nuestro departamento de policía y el poder judicial para manejar nuestra crisis de salud mental en este momento", dijo, "que es lo que no deberíamos estar haciendo, porque a menudo la gente termina en situaciones peores ... pueden ser acusados de algo, y ahora están en el sistema, y ya sus problemas son mucho peores. Pero estoy a favor de que no sólo se ayude a la gente en momentos de crisis, sino que la atención preventiva esté siempre disponible".Dijo que el hecho de invertir dinero en el problema no servirá de nada hasta que no se desestigmatice la atención a la salud mental para que la gente esté dispuesta a buscarla. El enfoque tiene que ser "multifacético" para que la gente no sea etiquetada y no se sienta avergonzada de hablar de sus problemas de salud mental.dijo que reconoce que la salud mental es una atención médica y, con muchos de los miembros de su familia que trabajan en el campo, ella respeta los proveedores y los desafíos que enfrentan. Ella está abierta a cualquier cosa que pueda ayudar a ampliar el acceso a los apoyos de salud mental y a animar a más proveedores a unirse a este campo."Como madre de dos niños que pasaron por el COVID-19, y que ahora tienen necesidades de salud mental, como todos sus compañeros, es muy difícil encontrar los tipos de evaluaciones y apoyos a los que necesitan acceder porque no hay suficiente oferta para satisfacer la demanda. Por eso, todo lo que podamos hacer para ayudar a ampliar las intervenciones tempranas, las consultas y el acceso a la atención preventiva continua, lo apoyo plenamente".dijo que hay muchas cosas que deben ocurrir aquí."Estoy de acuerdo en desestigmatizar, pero también creo que los padres niegan muchas veces las acciones de sus hijos", dijo. "Lo ignoran cuando no deberían, y si se dan cuenta, creo que hay un aspecto financiero, especialmente después de 'Obama Care' con los altos deducibles que obtienen una prima barata, simplemente no pueden pagarlo. Una cosa que tenemos que hacer es trabajar con las aseguradoras nacionales para renunciar a los deducibles en cualquier atención de salud mental, y tomar el aspecto financiero de la misma.Se refiere al proyecto de ley 6292 de la Cámara, introducido en 2020 por el representante Shane Hernández R-Port Huron que autorizó subvenciones financiadas por los contribuyentes de hasta 150.000 dólares cada una a "organizaciones comunitarias de recuperación" que "apoyan los costos de consejeros, personal terapéutico y personal de entrenamiento de recuperación en las escuelas secundarias" en respuesta al abuso de drogas por parte de los estudiantes."Tenemos que mirar y ver si podemos ampliar algo así y ponerlo en el área de la salud mental y ayudar a los niños más pequeños", dijo.Consulte el resto de esta serie para saber cómo respondieron estos candidatos a más preguntas de los padres sobre el cuidado y la educación infantil. Esta conversación comunitaria ha sido editada para mayor claridad y brevedad.Esta publicación forma parte de nuestra serie Early Education Matters , que explora el estado de la educación temprana y el cuidado infantil en nuestra región. Gracias al generoso apoyo de la Southeast Michigan Early Childhood Funders Collaborative (SEMI ECFC), informaremos sobrelo que los padres y los proveedores están experimentando en este momento, lo que está funcionando y lo que no, y quién está descubriendo soluciones.Sarah Williams es una escritora y fotoperiodista independiente con sede en el áreametropolitana de Detroit. Su trabajo se centra en personas y organizaciones sin ánimo de lucro que invierten en sus comunidades a través del arte y la cultura, la atención médica holística, la educación y la revitalización de los vecindarios. Sígala en Instagram @sarahwilliamstoryteller