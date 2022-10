Con las elecciones de noviembre a la vuelta de la esquina, los padres del área metropolitana de Detroit están pensando en quién va a apoyar los temas que consideran más importantes. Muchos acudieron recientemente a un foro virtual de candidatos en el que pudieron preguntar a los aspirantes a la Cámara de Representantes de Michigan cuál es su postura en temas como el cuidado infantil asequible y el preescolar universal la igualdad de acceso a los apoyos de salud mental para los niños pequeños . También preguntaron sobre la ampliación de los créditos fiscales para los niños y las tres propuestas en la boleta electoral de Michigan.Los candidatos que asistieron al acto de Champions for Hope de Detroit representaban a ocho distritos parlamentarios diferentes, todos ellos con al menos una porción en el área de Detroit. Algunos buscan la reelección, mientras que otros se presentan por primera vez. Los hemos enumerado aquí de acuerdo con el distrito que esperan representar en el nuevo mapa de Michigan publicado a principios de este año por la Michigan Independent Citizens Redistricting Commission (MICRC).No todos los candidatos estuvieron durante todo el foro, pero asistieron el representante Tyrone Carter, demócrata (distrito 1), la representante Regina Weiss, demócrata (distrito 6), Charles Villerot, republicano (distrito 6), Mike McFall, demócrata (distrito 8), Rob Noble, republicano (distrito 8), Natalie Price, demócrata (distrito 5), el representante Abraham Aiyash, demócrata (distrito 9), y Michele Lundgren, republicana (distrito 9). Esto es lo que dijeron sobre los créditos fiscales para niños y la Propuesta 3.Tommara Grice, de Detroit Champion's for Hope, compartió con los candidatos lo valioso que fue el crédito fiscal para niños para su hogar durante la pandemia. "Fue una gran asistencia y ayuda para las familias, especialmente la mía, porque soy madre de cuatro hijos", dijo.A través del American Rescue Plan Act, el presidente Biden amplió el crédito fiscal por hijos con el fin de proporcionar un alivio fiscal histórico a la mayoría de las familias estadounidenses. El beneficio anual, al que los cuidadores podían optar por recibirlo en una sola suma o repartido en meses, reforzaba los hogares con 3.600 dólares para los niños menores de 6 años y 3.000 dólares para los de 6 a 17 años. Los informes muestran que las familias de Michigan que recibieron un promedio de 455 dólares mensuales , los gastaron en comida, alquiler y facturas."Estoy de acuerdo. Teniendo en cuenta la situación de nuestra economía, que no parece mejorar mucho, sí, tenemos que ayudar. No hay duda de ello", dijo. "La gente necesita comer, necesita un techo, necesita pagar sus facturas de servicios públicos, y si un crédito fiscal para niños ayuda, por supuesto. Eso es lo primero. Cuidar de la familia, ya nos ocuparemos de ello después. Tendremos que resolverlo, pero primero tenemos que ocuparnos de la gente"."Si hoy tuviera cuatro hijos, definitivamente querría un poco de ayuda de vez en cuando. Un crédito fiscal para los niños y sus familias probablemente beneficiaría a todos, así que definitivamente estoy a favor de ver eso en cualquier tipo de legislación que sea necesaria para traer eso de vuelta al estado de Michigan.""Sí, soy muy partidaria de asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para apoyar a las familias, las familias trabajadoras. También soy partidaria de ampliar el crédito fiscal por ingresos ganados para ayudar a las familias trabajadoras.""Apoyaría los créditos fiscales para las personas que tienen hijos en casa"."Estoy a favor de los créditos fiscales para los niños, pero creo que tenemos que considerar esto no sólo para los niños. Hay familias que no son tradicionales también, en las que se puede estar cuidando a un padre, a un padre anciano, o incluso a un hermano con una discapacidad", dijo. "Trabajo para una organización nacional sin ánimo de lucro que se ocupa de personas con problemas cognitivos, y muchos hermanos cuidan de otros hermanos. Siento que el crédito, aunque estoy de acuerdo en que debe ser para los niños, creo que debe ampliarse para cubrir otras familias también.""Como sabemos todos los que hemos sido cuidadores de tiempo completo, el costo del cuidado es abrumador en muchos sentidos. Si hay algo que podamos hacer en el estado para ayudar a nuestras familias trabajadoras y a nuestros hijos, tan simple como un crédito fiscal, y más amplio en otras áreas también - asistencia médica - sí, hagámoslo. Hagámoslo".La segunda pregunta del foro se refirió a las tres propuestas estatales que serán decididas por los votantes de Michigan este noviembre, incluyendo la Propuesta 3: Iniciativa por el Derecho a la Libertad Reproductiva. Un voto afirmativo apoya la provisión de un derecho constitucional estatal a la libertad reproductiva, que se define como "el derecho a tomar y hacer efectivas las decisiones sobre todos los asuntos relacionados con el embarazo, incluyendo, pero sin limitarse a, la atención prenatal, el parto, la atención posparto, la anticoncepción, la esterilización, la atención al aborto, la gestión del aborto espontáneo y la atención a la infertilidad"."Estoy a favor de la vida, y punto. Creo que deberían ponerla en la papeleta. Y de la forma en que la papeleta número tres, creo que quieren tener abortos hasta, e incluyendo, el día del nacimiento. No, absolutamente no. Así que estoy a favor de la vida"."La gente debería tomar sus propias decisiones reproductivas, no el gobierno, así que estoy a favor de la número tres"."Esta es una manera de restaurar las protecciones que teníamos bajo Roe vs. Wade en Michigan. Tenemos que restaurar absolutamente la ley Roe en Michigan. No se propone nada más allá de eso. Estoy en pleno apoyo porque no creo que las legislaturas deban involucrarse en esa decisión tan personal entre una persona que tiene un hijo y su médico.""Estoy a favor de la vida, con excepciones, en mi mente, pero no creo que el gobierno, demócratas o republicanos, deban votar sobre esto en absoluto. Debería estar en la papeleta y dejar que la gente decida lo que quiere hacer", dijo."Ahora bien, ¿soy partidario de la Propuesta 3? No, y les voy a decir por qué. Es la redacción de la propuesta. No creo que sea buena para las mujeres, porque las palabras no dicen mujer, o mujeres, dice individuo, y eso incluye a hombres y mujeres. Así que los derechos del hombre también van a entrar en juego con esto... Simplemente no creo que se haya redactado correctamente. Creo que las mujeres deberían decidir lo que quieren hacer, pero tampoco debería recaer todo en el hombre que está al otro lado"."Estoy sumamente a favor. Sólo un comentario rápido sobre el lenguaje - todo lo que la Propuesta 3 realmente hace es restaurar los derechos que ya teníamos antes de que la ley Roe fuera anulada en el estado de Michigan", dijo. "Eso sólo garantizaría ese tipo de acceso a los derechos reproductivos, al acceso al aborto, a otros servicios reproductivos, así como a la anticoncepción y otras cosas que las mujeres necesitan urgentemente". En cuanto al lenguaje, la razón por la que no se ha incluido el género, es porque se puede quedar embarazada una persona transgénero que no se identifique como mujer, por lo que ese lenguaje pretende ser más inclusivo"."Estoy de acuerdo con el aborto hasta cierto límite de tiempo. Me gustaría que se abordaran esas cosas. Creo que todas las mujeres -ya sabes, a veces pasan cosas, y a veces no puedes permitirte un bebé, o no quieres un bebé, o lo que sea. Incluso si son realmente insensibles, todavía cuenta", dijo. "Así que votaré a favor de la Proposición 3, pero me gustaría que se abordaran otros temas".Consulte el resto de esta serie para saber cómo respondieron estos candidatos a más preguntas de los padres sobre el cuidado y la educación infantil. Esta conversación comunitaria ha sido editada para mayor claridad y brevedad.Esta publicación forma parte de nuestra serie Early Education Matters , que explora el estado dela educación temprana y el cuidado infantil en nuestra región. Gracias al generoso apoyo de la Southeast Michigan Early Childhood Funders Collaborative (SEMI ECFC), informaremos sobrelo que los padres y los proveedores están experimentando en este momento, lo que estáfuncionando y lo que no, y quién está descubriendo soluciones.Sarah Williams es una escritora y fotoperiodista independiente con sede en el áreametropolitana de Detroit. Su trabajo se centra en personas y organizaciones sin ánimo de lucroque invierten en sus comunidades a través del arte y la cultura, la atención médica holística, laeducación y la revitalización de los vecindarios. Sígala en Instagram @sarahwilliamstoryteller