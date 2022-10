Dado que los padres están acostumbrados a ser los defensores más acérrimos de sus hijos, no es de extrañar que pidieran cuentas a los candidatos electorales de Michigan con sus preguntas en un foro celebrado recientemente. La financiación de las escuelas públicas las leyes sobre el aborto estaban en el orden del día.El 26 de septiembre, Detroit Champions for Hope, en colaboración con Michigan's Children, organizó un foro virtual en el que los padres pudieron preguntar a los candidatos locales que se presentan para la Cámara de Representantes del Estado de Michigan este mes de noviembre sobre los temas que preocupan a las familias. El Congress of Communities in Southwest Detroit y Think Babies Michigan también patrocinaron los eventos.Una iniciativa de la primera infancia del Hope Starts Here Framework, Detroit Champions forHope conecta a los padres y a los cuidadores con los recursos y con la defensoría, apoyándoles como los primeros abanderados de los niños. Michigan's Children trabaja en la búsqueda de políticas públicas en beneficio de los niños y las familias desde la cuna hasta la vida profesional. La organización sin ánimo de lucro está colaborando con entidades locales de todo el estado para organizar foros de candidatos dirigidos por jóvenes y padres de cara a las elecciones, planteando cuestiones que afectan a las familias y a las comunidades. El 24 de octubre se celebrará un foro similar con candidatos al Senado de Michigan.Los candidatos que asistieron representaban a ocho distritos diferentes de la Cámara deRepresentantes, todos ellos con presencia en al menos una parte de Detroit. Algunos buscan lareelección, mientras que otros se presentan por primera vez. Los hemos enumerado aquí deacuerdo con el distrito que esperan representar en el nuevo mapa de Michigan publicado a

principios de este año por la Michigan Independent Citizens Redistricting Commission(MICRC).Asistieron el representante Tyrone Carter, demócrata (Distrito 1), la representante Regina Weiss,demócrata (Distrito 6), Charles Villerot, republicano (Distrito 6), Mike McFall, demócrata(Distrito 8), Rob Noble, republicano (Distrito 8), Natalie Price, demócrata (Distrito 5), elrepresentante Abraham Aiyash, demócrata (Distrito 9), y Michele Lundgren, republicana(Distrito 9). No todos los candidatos se quedaron durante todo el foro, pero esto es lo que dijeron sobre el acceso a los servicios de cuidado infantil y el preescolar universal.se refirió a su trabajo como vicepresidenta de la minoría en el Subcomité deAyuda Escolar / Departamento de Educación de Michigan en los últimos años, ayudando aampliar el Programa Great Start Readiness (GSRP, por sus siglas en inglés) para crear másplazas disponibles para los niños de cuatro años que reúnan los requisitos, y para pagar a losproveedores de cuidado infantil."El objetivo es seguir ampliando y, finalmente, llegar a la educación preescolar universal, algo que apoyo mucho", dice. "Estamos en camino de conseguirlo, y hemos estado trabajando en ello". Aumentar el número de proveedores y ampliar el acceso a servicios de cuidado infantil asequibles en todo el estado ha sido una gran prioridad de la gobernadora, dice, y se ha trabajado en ello, pero aún queda más por hacer."Soy muy partidaria de asegurarnos de que estamos poniendo esas importantísimas inversiones en el espacio del cuidado infantil temprano, porque sabemos que el cuidado infantil lo mueve todo. Es fundamental para nuestros hijos", dijo, y "si los padres no tienen acceso a una atención infantil asequible, tampoco tienen el mismo tipo de oportunidades económicas... y eso afecta al resto de nuestra economía".coincidió en que la atención infantil gratuita o "muy asequible" es una prioridad."También apoyo el preescolar universal. Hay muchos padres que tienen problemas con laeducación de sus hijos y con la posibilidad de pagar la guardería. Creo que tenemos que buscarcosas que podamos hacer con los empleadores aquí en Michigan para ver si hay algún tipo decréditos fiscales si proporcionan cuidado de niños", dijo."Nuestros niños son nuestro principal activo aquí en el estado de Michigan, y la educación es extremadamente importante. Si no los iniciamos en el camino correcto, sabemos por los estudios, que no siempre van a la educación superior debido a eso."dijo que se necesita ayuda. "Me doy cuenta de que hay padres y madres sin pareja, en particular, que se ven acorralados contra una pared, y ¿qué van a hacer para obtener ayuda? El primer lugar al que siempre iría es un lugar como el Boys and Girls Club, o Metro Detroit Youth Clubs y hablaría con esa gente allí", dijo."Tienen un montón de servicios, y un montón de buenas maneras de indicar cuáles son los servicios que están disponibles, y utilizar esos primero. También con el Salvation Army". Desde la escasez de trabajadores en las guarderías hasta la vivienda asequible, dijo Villerot, está de acuerdo en que es "un problema multifacético".dijo que no pagar lo suficiente a los educadores es un "fallo fundamental en la forma en que nuestra sociedad establece las prioridades", y que estamos perdiendo educadores de calidad que no pueden permitirse llevar a sus propios hijos pequeños a la guardería. Está a favor del acceso a guarderías asequibles, y dice que la educación preescolar universal es "absolutamente esencial", es lo que hay que hacer y tiene sentido desde el punto de vista financiero para Michigan."Podemos recurrir a las investigaciones que demuestran que esto ahorra recursos y dinero a nuestra sociedad a largo plazo", dijo. "Cuando los niños reciben una educación preescolar de buena calidad a una edad temprana, su éxito y sus contribuciones a nuestra economía a largo plazo son significativamente mayores".dijo que la gente tiene que ser capaz de ir a trabajar y ganarse la vida, y quedeberíamos mirar a la América corporativa, aquí en el área de Detroit, para "empezar a presionar un poco más para ayudar a sus empleados que tienen este problema. Creo que es justo y equitativo", dijo. En cuanto al apoyo estatal en torno a estos temas, "si está en el presupuesto, absolutamente"."Si lo hacemos a nivel estatal, estoy de acuerdo", dijo. "Creo que sólo tenemos que ser muy transparentes para asegurarnos de que sabemos a dónde van esos fondos".dijo que invertir en el cuidado de los niños y en la educación preescolar es "el mejor y mayor proyecto de desarrollo económico al que podríamos destinar nuestros recursos" en el estado de Michigan. También tenemos que empezar a tener una conversación sobre el apoyo a las familias que pueden elegir el cuidado de los niños no tradicional, dijo, que dependen de sus comunidades culturales en lugar de un centro de cuidado de niños establecido o de una institución."En muchas comunidades de Detroit, ya sean de Oriente Medio, del sur de Asia, latinas o negras, a veces se sienten más cómodos dirigiendo sus propios sistemas y haciendo su propiaprogramación", dijo. "Esas personas deberían seguir teniendo derecho a la ayuda financiera con la guardería, y a la asistencia con el cuidado de los niños".Consulte el resto de esta serie para saber cómo respondieron estos candidatos a más preguntas de los padres sobre el cuidado y la educación infantil. Esta conversación comunitaria ha sido editada para mayor claridad y brevedad.Esta publicación forma parte de nuestra serie Early Education Matters , que explora el estado dela educación temprana y el cuidado infantil en nuestra región. Gracias al generoso apoyo de la Southeast Michigan Early Childhood Funders Collaborative (SEMI ECFC), informaremos sobrelo que los padres y los proveedores están experimentando en este momento, lo que estáfuncionando y lo que no, y quién está descubriendo soluciones.Sarah Williams es una escritora y fotoperiodista independiente con sede en el áreametropolitana de Detroit. Su trabajo se centra en personas y organizaciones sin ánimo de lucroque invierten en sus comunidades a través del arte y la cultura, la atención médica holística, laeducación y la revitalización de los vecindarios. Sígala en Instagram @sarahwilliamstoryteller