Padres preguntan a los candidatos de Michigan: ¿Cómo van a apoyar la educación pública?

Durante décadas, padres, educadores y activistas han debatido sobre dónde y cuántos dólares públicos deben destinarse al mundo de la educación. En un reciente foro virtual organizado por Champions for Hope y Michigan's Children, los padres del área metropolitana de Detroit tuvieron la oportunidad de preguntar a los candidatos a la Cámara de Representantes de Michigan sobre su compromiso de apoyo a la educación pública.Otras preguntas contundentes durante el foro también revelaron los pensamientos de los candidatos sobre el cuidado infantil asequible y el preescolar universal la igualdad de acceso a las ayudas para la salud mental y sus pensamientos con respecto a las tres propuestas electorales en Michigan.Los candidatos que asistieron al acto de Champions for Hope de Detroit representaban a ocho distritos parlamentarios diferentes, todos ellos con al menos una porción en el área de Detroit. Algunos buscan la reelección, mientras que otros se presentan por primera vez. Los hemos enumerado aquí según el distrito que esperan representar en el nuevo mapa de Michigan publicado a principios de este año por la Michigan Independent Citizens Redistricting Commission (MICRC).Aunque no todos los candidatos permanecieron durante todo el foro, asistieron el representante Tyrone Carter, demócrata (Distrito 1), la representante Regina Weiss, demócrata (Distrito 6), Charles Villerot, republicano (Distrito 6), Mike McFall, demócrata (Distrito 8), Rob Noble, republicano (Distrito 8), Natalie Price, demócrata (Distrito 5), el representante Abraham Aiyash, demócrata (Distrito 9), y Michele Lundgren, republicana (Distrito 9).Bonnie Rolle, una maestra jubilada de las Escuelas Públicas de Detroit, además de bisabuela, dijo a los candidatos que las políticas anteriores bajo la administración de Trump no eran buenas para las escuelas públicas. Ella lanzó una pregunta para saber si se comprometen a apoyar la educación pública si llegan a Lansing, cuestionando:dijo que la financiación escolar de Michigan debería ir a las escuelas públicas, no a las privadas, y que el estado debería exigir a sus escuelas chárter las mismas normas que a las públicas."Deberíamos financiar adecuadamente nuestro sistema escolar público. No estoy en absoluto a favor de los vales", dijo, "todo lo que hace es retirar fondos adicionales. Creo que son desastrosos para las escuelas públicas".dijo que cree que todas las familias tienen derecho a enviar a sus hijos a cualquier tipo de escuela que elijan, pero que la financiación pública nunca debe utilizarse para apoyar la educación privada porque perjudica a las escuelas públicas, que son "absolutamente esenciales", dice, para asegurar que todos los niños de Michigan reciban una educación de calidad.Price también aboga por un modelo de financiación equitativo, citando el School Finance Research Collaborative (SFRC) como hoja de ruta para identificar a los estudiantes con diferentes necesidades y desafíos que requieren más recursos para cumplir con los estándares estatales. Si Michigan utiliza un modelo de financiación equitativo, dijo, podremos ayudar a todos los estudiantes a obtener los recursos que necesitan. También señaló la importancia de apoyar las instalaciones y las mejoras de capital que no dependen de los impuestos a la propiedad."En mi distrito, que abarca desde Birmingham hasta Detroit. Tengo algunas escuelas con laboratorios STEM avanzados, y algunas escuelas que no tienen agua potable o aire acondicionado, y eso no está bien", dijo. "Todos los estudiantes de Michigan merecen tener acceso a una experiencia educativa segura, cómoda y de buena calidad".dijo que la Propuesta A , adoptada por el estado en 1994, es el mayor problema en lo que respecta a la educación en Michigan, y necesita ser " desmontada y reconstruida"."No está consiguiendo una financiación equitativa para las escuelas que la necesitan, y que son las que más la necesitan, porque se basa en el valor de tasación de la propiedad. El valor tasado en Birmingham frente al de Seven Mile Road es muy diferente". Dice que necesitamos una mayor supervisión de cómo se gastan las inversiones en bonos, y que los fondos escolares no deberían desviarse del sistema de escuelas públicas para apoyar a las escuelas chárter.dijo que deberíamos aumentar la comprensión de la gente sobre las brechas de financiación de las escuelas invitando a los miembros de la comunidad a hacer una visita a las escuelas de cerca. Como coordinadora de eventos, dijo: "Me gustaría animar a la gente a ir a visitar la escuela, a tener eventos que traigan a la gente de fuera que no está familiarizada con los niños, y las escuelas. Todos necesitamos tener esta información. Necesitamos tener oportunidades para ver los alrededores, ver los patios de recreo, ver los libros, una reunión comunitaria, no sólo para los padres de las escuelas."se hace eco de la necesidad de una reforma de la financiación de las escuelas, el principal tema en el que ha estado trabajando en Lansing, dijo. En 2021, Weiss fue parte de un equipo de presupuesto que eliminó la brecha de financiación en Michigan por primera vez, un objetivo de la Propuesta A, aprobada en 1994. Ella también introdujo la legislación para reabrir la propuesta, dijo, porque afecta en gran medida la sostenibilidad de la financiación escolar y municipal de Michigan. Weiss dijo que, por primera vez, también hay financiación para instalaciones en el presupuesto de Michigan, algo por lo que ella ha trabajado duro para que se produzca, y que Michigan ha asignado 20 millones de dólares para establecer un estudio de necesidades de capital en todo el estado para garantizar que todos los niños tengan acceso a un entorno de aprendizaje seguro y protegido."Ahora que hemos llegado a la igualdad, estamos trabajando para llegar a la equidad, aumentando la financiación a través de estos presupuestos, y asegurándonos de que estamos poniendo fondos en riesgo, educación especial, estudiantes de inglés y fuentes adicionales que los estudiantes necesitan para tener éxito", dijo. "Todavía no estamos financiando adecuadamente nuestras escuelas. Hay que hacer mucho más para reinvertir eso".se declara partidario de las escuelas públicas, que, según él, dan a los niños una gran dosis de realidad, como ocurrió con los suyos, y ofrecen ventajas que las escuelas privadas no tienen. También es partidario de los vales. "Creo que deberían ir a las escuelas chárter. Las escuelas chárter son buenas", dijo. "Se extinguirían si no fueran buenas. La gente no asistirá".Los padres necesitan vales de financiación para las escuelas chárter y las escuelas privadas porque la gente necesita una opción, dijo.Consulte el resto de esta serie para saber cómo respondieron estos candidatos a más preguntas de los padres sobre el cuidado y la educación infantil. Esta conversación comunitaria ha sido editada para mayor claridad y brevedad.Esta publicación forma parte de nuestra serie Early Education Matters , que explora el estado de la educación temprana y el cuidado infantil en nuestra región. Gracias al generoso apoyo de la Southeast Michigan Early Childhood Funders Collaborative (SEMI ECFC), informaremos sobrelo que los padres y los proveedores están experimentando en este momento, lo que estáfuncionando y lo que no, y quién está descubriendo soluciones.Sarah Williams es una escritora y fotoperiodista independiente con sede en el áreametropolitana de Detroit. Su trabajo se centra en personas y organizaciones sin ánimo de lucro que invierten en sus comunidades a través del arte y la cultura, la atención médica holística, la educación y la revitalización de los vecindarios. Sígala en Instagram @sarahwilliamstoryteller