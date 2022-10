¿Podría un salario digno resolver la escasez de trabajadores en el sector del cuidado de niños?

En Michigan, y en todo el país, los padres tienen dificultades para encontrar guarderías asequibles y de calidad. Muchos centros de educación infantil que han podido superar la pandemia siguen sin funcionar a pleno rendimiento debido, sobre todo, a la crisis de escasez de personal . Hoy en día trabajan casi 90.000 personas menos en el sector de la atención infantil en comparación con principios de 2020, ya que los trabajadores abandonan el sector en busca de salarios y beneficios más altos que ofrecen las cadenas de servicios de alimentación y las tiendas minoristas. Es una de las principales razones por las que los padres de 54.000 niños en Michigan , y 22.00 niños en Detroit, están esperando una plaza libre.El salario promedio a nivel nacional para un trabajador de cuidado de niños es de 13,22 dólares por hora, frente a los 11,65 dólares de antes del COVID-19. Los empleados de empresas como Amazon, Target y Aldi empiezan ganando salarios más altos. Junto con el aumento de los costos de los alimentos, la gasolina y la vivienda, los defensores del cuidado de los niños dicen que el talento también se está desplazando de la educación temprana a K-12, donde el trabajo puede ser similar, pero el salario es significativamente mayor. Actualmente, el salario promedio de los maestros de un jardín infantil en Michigan es de 59.335 dólares.Padres preocupados se reunieron recientemente en un foro virtual para preguntar a los candidatos a la Cámara de Michigan cómo planean apoyar un salario digno para los trabajadores del sector del cuidado de niños, así como su postura sobre la financiación de la escuela pública el cuidado de niños asequible y el pre-K universa l, el acceso equitativo al apoyo de la salud mental para los niños pequeños Los candidatos que asistieron al acto de Champions for Hope de Detroit representaban a ocho distritos diferentes de la Cámara de Representantes, todos ellos relacionados con al menos una parte de Detroit. Algunos buscan la reelección, mientras que otros se presentan por primera vez. Los hemos enumerado aquí según el distrito que esperan representar en el nuevo mapa de Michigan publicado a principios de este año por la Michigan Independent Citizens Redistricting Commission (MICRC).Aunque no todos los candidatos se quedaron durante todo el foro, asistieron el representante Tyrone Carter, demócrata (Distrito 1), la representante Regina Weiss, demócrata (Distrito 6), Charles Villerot, republicano (Distrito 6), Mike McFall, demócrata (Distrito 8), Rob Noble, republicano (Distrito 8), Natalie Price, demócrata (Distrito 5), el representante Abraham Aiyash, demócrata (Distrito 9), y Michele Lundgren, republicana (Distrito 9). Esto es lo que tenían que decir.dijo: "A decir verdad, no tengo idea de cómo va a aumentar los salarios para ellos fuera de una necesidad. Si hay una necesidad, la gente tiene que pagar más por esos servicios. Si lo que se busca es una respuesta del gobierno, para volver a llenarlo y subirlo artificialmente, yo no lo subiré. No creo que eso vaya a funcionar".dijo: "Lo apoyo. Podríamos ayudar a estas empresas a pagar más. Me parece increíble que puedas ir a trabajar a Amazon y ganar más que alguien que conduce una ambulancia que tiene nuestras vidas en sus manos. Si queremos que la gente se dedique a esta industria, tenemos que asegurarnos de que la gente reciba un salario, eso es lo que atrae a la gente, y hay una necesidad de ello. Estoy a favor de todo lo que podamos hacer para aumentar eso y hacerlo realidad".dijo que apoya un salario mínimo digno para todos los trabajadores. Señaló su trabajo en el Consejo de la Ciudad de Berkley, donde defendió y ayudó a aprobar un presupuesto este verano que garantiza que todos los empleados de la ciudad cobren 15 dólares por hora o 40.000 dólares al año. Conseguir que la gente supere el nivel de pobreza es muy importante, dijo."En lo que respecta a los profesores y los cuidadores de niños, cuando examinamos las cosas que financia el Estado y negociamos con el sindicato de profesores, tenemos que reconocer que los salarios y los paquetes de beneficios de muchos profesores no han seguido el ritmo de la inflación", dijo. "Tenemos que tenerlo en cuenta y ayudar a compensar en consecuencia, para ayudar a mantener a los buenos educadores en el campo. También creo que existe la posibilidad de un programa de condonación de préstamos estudiantiles, para que las personas que se capacitan en el área de la primera infancia, o como maestros, vean condonados sus préstamos cuando pasan al servicio público."dijo: "En cuanto a los proveedores de servicios de guardería, si son una empresa independiente, no hay mucho que podamos hacer al respecto, excepto que pueden subir sus tarifas. Eso es todo"."Pero, por otro lado, como alguien que ha estado casado con una maestra de escuela que ha estado enseñando durante más de 30 años, puedo decirles sin lugar a dudas, que nuestros maestros necesitan ser pagados de manera equivalente a la América corporativa con la misma línea de tiempo de trabajo y los mismos niveles educativos. Mi esposa tiene una maestría y si estuviera en la América corporativa, estaría ganando el doble. Así que eso es algo que tenemos que mirar seriamente. porque ellos cuidan de nuestros hijos... Necesitamos que nuestros profesores sean atendidos en primer lugar. Demos la paga que necesitan y se quedarán en la profesión".dijo que está a favor de un programa de cooperación en la escuela secundaria para ayudar a reforzar el sector, en el que los estudiantes interesados en la educación temprana puedan dedicarse a los estudios la mitad del día, y trabajar en un centro de cuidado de niños para obtener créditos escolares y una paga mínima durante la segunda mitad."Les pagas una cantidad mínima, pero van a obtener créditos y experiencia, y tal vez una reducción de sus préstamos estudiantiles o de la cantidad que están pagando por las clases", dijo. "Sacar esta oportunidad al público. Sacar a la calle a estos jóvenes adultos que están aprendiendo un oficio en el ámbito de la atención a la infancia, la salud mental infantil, etc. Que salgan a varias instalaciones o casas. Todo lo que ven por lo que la gente está cobrando mucho dinero, creo que se puede hacer con alguien en el camino hacia esa profesión, y aprenderán en el trabajo".dijo que es muy partidaria de que el Estado haga todo lo posible para pagar bien a los educadores de guarderías y de la primera infancia, así como a todos los educadores. El año pasado, el presupuesto estatal cerró la brecha salarial en todos los ámbitos de las escuelas K-12 por primera vez, dijo, y trajo la financiación de pre-K al mismo nivel que K-12, que continuó este año también. La anterior desigualdad de esa financiación había sido un obstáculo para la educación infantil, dijo."Así que eso es igual, pero sabemos en términos de financiación equitativa, que cuesta más dinero para educar a un nivel de pre-kindergarten que a nivel de K-12, y por lo que soy partidario de aumentar incluso más allá de cómo estamos financiando K-12 en nuestro sistema de pre-kindergarten", dijo, "para apoyar no sólo a los maestros, sino a todas esas necesidades a través de la junta para los estudiantes. Creo que también tenemos que hacer todo lo posible en el estado para asegurar que los distritos están pagando bien a los maestros por el trabajo que están haciendo, para que podamos hacer frente a la escasez de maestros, tanto en el nivel de pre-K y en todo el tablero ".Consulte el resto de esta serie para saber cómo respondieron estos candidatos a más preguntas de los padres sobre el cuidado y la educación infantil. Esta conversación comunitaria ha sido editada para mayor claridad y brevedad.Esta publicación forma parte de nuestra serie Early Education Matters , que explora el estado de la educación temprana y el cuidado infantil en nuestra región. Gracias al generoso apoyo de la Southeast Michigan Early Childhood Funders Collaborative (SEMI ECFC), informaremos sobre lo que los padres y los proveedores están experimentando en este momento, lo que estáfuncionando y lo que no, y quién está descubriendo soluciones.Sarah Williams es una escritora y fotoperiodista independiente con sede en el áreametropolitana de Detroit. Su trabajo se centra en personas y organizaciones sin ánimo de lucro que invierten en sus comunidades a través del arte y la cultura, la atención médica holística, la educación y la revitalización de los vecindarios. Sígala en Instagram @sarahwilliamstoryteller